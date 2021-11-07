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Son dakika haberleri! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Cenevre'ye gidecek

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Cenevre'ye gidecek

Son dakika haberlerine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler Medeniyetler İttifakı Cenevre Ofisi'nin açılış törenine katılmak üzere Cenevre'ye gidecek.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler Medeniyetler İttifakı Cenevre Ofisi'nin açılış törenine katılmak üzere Cenevre'ye gidecek.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız, 8 Kasım 2021 tarihinde Birleşmiş Milletler Medeniyetler İttifakı Girişimi'nin Cenevre Ofisi'nin açılış törenine katılacaktır.

Tören, Sayın Bakanımızın yanı sıra İspanya Dışişleri, AB ve İşbirliği Bakanı Jose Manuel Albares ve Medeniyetler İttifakı Yüksek Temsilcisi Miguel Angel Moratinos'un katılımıyla gerçekleştirilecektir.

Medeniyetler İttifakı Girişimi, ülkemiz ile İspanya'nın öncülüğünde ve BM Genel Sekreteri'nin himayesinde 2005 yılında kurulmuştur.

Girişimin amacı, ırkçılık, ayrımcılık, yabancı düşmanlığı ve İslam karşıtlığı gibi uluslararası barış ve güvenliğin yanı sıra toplumsal huzura yönelik tehditlerle mücadele etmektir.

Sayın Bakanımız, Cenevre'yi ziyareti vesilesiyle ikili temaslar da gerçekleştirecektir" denildi.

(Musa Erdoğan/İHA)

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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