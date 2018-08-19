Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Abd Siyasi Kaygılarla Hareket Edip, Kendi Seçimlerinde Bunu Malzeme...
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "ABD siyasi kaygılarla hareket edip, kendi seçimlerinde bunu malzeme yapmak istiyor.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "ABD siyasi kaygılarla hareket edip, kendi seçimlerinde bunu malzeme yapmak istiyor."
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu:
"F-35'in zaten ortağıyız. Ben istedim olmadı, Türkiye çıksın gibi bir tarafın vazgeçebileceği bir süreç değildir"
"Sorunların çözümü için sürekli önerilerde bulunduk"
"Biz tehdit dili ve dayatma anlayışına karşıyız"
ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sırbistan Dışişleri Bakanı Ivica Dacic ile ortak basın toplantısı düzenledi.