Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "ABD siyasi kaygılarla hareket edip, kendi seçimlerinde bunu malzeme yapmak istiyor."

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu:

"F-35'in zaten ortağıyız. Ben istedim olmadı, Türkiye çıksın gibi bir tarafın vazgeçebileceği bir süreç değildir"

"Sorunların çözümü için sürekli önerilerde bulunduk"

"Biz tehdit dili ve dayatma anlayışına karşıyız"

ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sırbistan Dışişleri Bakanı Ivica Dacic ile ortak basın toplantısı düzenledi.