Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, AB İşleri Komitesi Başkanı Kirkilas ile Görüştü

- Görüşmeden detaylar Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaretleri kapsamında geldiği Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta, Seimas Başkan Yardımcısı ve AB İşleri Komitesi Başkanı Gediminas Kirkilas ile bir araya geldi.