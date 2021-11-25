Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas ile biraraya geldi

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas ile 19 Kasım 2021 tarihinde Avrupa Birliği Başkanlığı'nda gerçekleştirilen toplantıda biraraya geldi.

Toplantıda, Erasmus+ ve Avrupa Dayanışma Programlarının (ESC) Türkiye'de uygulanması, yeni program dönemine ilişkin beklentiler ve işbirliği fırsatlarının artırılması hususları ele alındı.

Toplantıya Erasmus+ ve ESC kapsamında Türkiye ve AB ülkelerinde eğitim görmüş gençler de katılarak edindikleri deneyimlerini ve programların bundan sonraki uygulamalarına ilişkin görüşlerini paylaştılar.

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