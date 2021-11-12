Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı Nüket Küçükel Ezberci'ye İtalya Yıldızı Devlet Nişanı Takdim Törenine Katıldı

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Dışişleri Bakanlığı eski mensubu ve Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Üyesi Nüket Küçükel Ezberci için 2 Kasım 2021 tarihinde İtalya'nın Ankara Büyükelçiliğinde düzenlenen, İtalya Yıldızı Devlet Nişanı ve Şövalye ünvanı takdim törenine katıldı.

Nüket Küçükel Ezberci'yi, Türkiye-İtalya dostluğunun pekiştirilmesine katkılarından dolayı kutlayan Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, sunulan ödülün İtalya'nın Türkiye ile işbirliğine ve AB sürecimize verdiği önemin de bir göstergesi olduğunu belirtti.

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