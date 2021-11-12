Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı Avrupa Koleji Tarafından Düzenlenen Türkiye-AB İlişkileri Konulu Toplantıya Katıldı

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sánchez Amor ile Avrupa Koleji tarafından 8 Kasım 2021 tarihinde düzenlenen Türkiye-AB İlişkileri konulu çevrimiçi toplantıya olarak katıldı.

Moderatörlüğünü Avrupa Koleji Rektörü Federica Mogherini'nin yaptığı toplantıda Türkiye-AB ilişkileri tüm yönleriyle ele alındı.

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