Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı Avrupa Koleji Tarafından Düzenlenen Türkiye-AB İlişkileri Konulu Toplantıya Katıldı
Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sánchez Amor ile Avrupa Koleji tarafından 8 Kasım 2021 tarihinde düzenlenen Türkiye-AB İlişkileri konulu çevrimiçi toplantıya olarak katıldı.
Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sánchez Amor ile Avrupa Koleji tarafından 8 Kasım 2021 tarihinde düzenlenen Türkiye-AB İlişkileri konulu çevrimiçi toplantıya olarak katıldı.
Moderatörlüğünü Avrupa Koleji Rektörü Federica Mogherini'nin yaptığı toplantıda Türkiye-AB ilişkileri tüm yönleriyle ele alındı.
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