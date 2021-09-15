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Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı: "Tenis ve spor, hayatımızın bir parçası olmalı"

AA / Muhammet Tarhan - Haberler | Güncel
Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı:

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Faruk Kaymakcı, spor ve tenisin herkesin hayatının bir parçası olması gerektiğini belirterek, AB Başkanlığı olarak bu tür projelere destek olmaya devam edeceklerini vurguladı.

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Faruk Kaymakcı, spor ve tenisin herkesin hayatının bir parçası olması gerektiğini belirterek, AB Başkanlığı olarak bu tür projelere destek olmaya devam edeceklerini vurguladı.

Kaymakcı, bir otelde gerçekleştirilen Erasmus+ Gençlik Programı kapsamında desteklenen Türkiye Tenis Federasyonunun yürütücüsü olduğu "Geleceğin Tenis Sporunu Gençler İçin Gençlerle Şekillendiriyoruz" projesinin zirve toplantısına katıldı.

81 ilden 150 gencin katılımıyla gerçekleştirilen zirvenin açılış konuşmasını yapan Kaymakcı, sporun herkesin hayatını ilgilendirdiğini belirterek, "Tenis ve spor hayatımızın bir parçası olmalı." dedi.

Bugün iş çıkışında tenis oynamaya gideceğini ifade eden Kaymakcı, spora, hayatın bir parçası olarak bakılması gerektiğini söyledi.

Kaymakcı, "Tenis mezara girene kadar yapabileceğiniz ender sporlardan biri." ifadesini kullandı.

Demokratik ve katılımcı olmasından dolayı projeyi gerçekten sevdiğini ve önemsediğini dile getiren Kaymakcı, "Gerçekten ülkelerin başarısında da bu tür başarılı kararların ve saydam kararların ülkeleri ne kadar yücelttiğini biliyoruz." diye konuştu.

Kaymakcı, AB Başkanlığı olarak bu tür projelere destek olmaya devam edeceklerini vurguladı.

"Gönlümden geçen Türkiye'de her eve iki raket"

Türkiye'nin Erasmus programına 2021-2027 döneminde de katılacağını kaydeden Kaymakcı, Erasmus programının bütçesinin 2 kattan daha fazla artırıldığını, 28,5 milyar avroya çıktığını söyledi.

Kaymakcı, 2021-2027 döneminde sadece spor alanındaki bütçenin 550 milyon avro olacağını belirterek, spor projelerine daha fazla ve daha nitelikli başvuru yapılması çağrısında bulundu.

Tenisin Türkiye'de yaygınlaştırılması ve bunun için altyapının oluşturulması gerektiğini ifade eden Kaymakcı, "Gönlümden geçen Türkiye'de her eve iki raket, her yerleşkeye bir tenis kortu." dedi.

Kaymakcı, konuşmasının ardından Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş ve programa katılan katılımcı gençlerle salonda tenis maçı yaptı.

Proje hakkında

"Geleceğin Tenis Sporunu Gençler İçin Gençlerle Şekillendiriyoruz" projesi kapsamında Kırklareli, Giresun, Artvin, Antalya, Aydın, Van, Kastamonu, Malatya ve Niğde'de yapılan bölgesel toplantılar ile tenisin gençler arasında bilinirliğinin artırılması ve bir spor branşı olarak tercih edilmesinin teşvik edilmesi amaçlandı. Düzenlenen bölgesel toplantılar vasıtasıyla yaklaşık 1000 gence ulaşılan projede, tenis sporunun gençlerin fiziksel, psikolojik ve sosyal gelişimlerine katkı sunan yönü vurgulandı.

AA / Muhammet Tarhan - Son Dakika Haberleri
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