Son dakika haber... Dışişleri Bakan Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı Zarif ile görüştü

Edinilen son dakika haberine göre Dışişleri Bakan Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı Zarif ile görüştü Dışişleri bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile bir araya geldi.