Dişi aslanın yavru antiloba yaptığı iyilik herkesi ağlattı! İşte annelik böyle bir şey - Haberler
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Dişi aslanın yavru antiloba yaptığı iyilik herkesi ağlattı! İşte annelik böyle bir şey

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Yaşam

Genelde antilopları avlamasıyla bilinen aslanlar, bu kez herkesi duygulandıran bir harekete imza attı. Dişi aslan, sürüsünden ayrı kalan yavru antilobu koruması altına alarak sürüsüne geri götürdü.

Vahşi doğa, çoğu zaman acımasızlığıyla gündem oluyor. Ancak bu sefer dişi bir aslanın, yavru antiloba yönelik merhameti gündem oldu. Afrika kıtasında kaydedildiği belirtilen görüntüler, kısa süre içerisinde büyük etkileşime girdi.

NORMALDE SALDIRILARIYLA BİLİNİYORLAR

Aslanlar ve antilopların, doğal yaşamda sık sık karşı karşıya geldiği biliniyor. Bu karşılaşmalarda çoğu zaman ise aslanların, antiloplara karşı üstünlük sağladıkları görülüyor. Ancak bu sefer bambaşka bir şey oldu.

DİŞİ ASLANIN MERHAMETİ AĞLATTI

Dünya basınında kısa sürede gündem olan görüntülerde, dişi aslan ve yavru antilop bulunuyor. Dişi aslan, sürüsünden ayrı kalan yavru antilobu koruması altına alarak yeniden sürüsüne götürüyor. Bu görüntüleri izleyenler, gözyaşlarını tutamadıklarını ifade etti.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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Yorumlar (1)
Doğuş:Boşuna kaçan kovalanır dememişler. ;) Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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