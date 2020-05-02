Dışarı çıkamayan huzurevi sakinlerine moral konseri

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde kaymakamlık tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında dışarı çıkamayan huzurevi sakinlerine moral konseri düzenlendi.

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde kaymakamlık tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında dışarı çıkamayan huzurevi sakinlerine moral konseri düzenlendi. Konser sırasında balkon ve pencerelere çıkan huzurevi sakinleri şarkılara eşlik etti.

Gebze Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Merkezi, koronavirüs tedbirleri kapsamında dışarı çıkamayan Gebze Huzurevi'nde kalanlar için konser düzenledi. Gebze Kaymakamı Mustafa Güler ile Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz'ün de katıldığı etkinlikte huzurevinin bahçesinde Liman isimli müzik grubu konser verildi. Huzurevi sakinleri de balkona çıkarak, ellerindeki Türk bayraklarıyla şarkılara eşlik ederek eğlendi.Kaymakam Mustafa Güler, "Mesafeler uzak ama gönüller beraber. Sizi seviyoruz, siz bizim başımızın tacısınız. Sizler bize emanetsiniz. Size hizmet etmek bizim boynumuzun borcu. Bildiğiniz gibi çok kötü ve çabuk bulaşan bir hastalıkla mücadele ediyoruz. Bu savaşı kazanacağız. Güzel günler gelecek inanıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA