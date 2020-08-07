Diş Sağlığı Hastanesi başhekimliğine Çebi atandı
Karabük Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi başhekimliği görevine Doç. Dr. Ahmet Taylan Çebi, atandı.
07.08.2020 14:45 | Son Güncelleme: 07.08.2020 15:40
Karabük Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi başhekimliği görevine Doç. Dr. Ahmet Taylan Çebi, atandı.
Başhekimlik görevine başlayan Doç. Dr. Ahmet Taylan Çebi'ye personel tarafından hayırlı olsun ziyaretleri yapıldı. Kısa süre önce Karabük Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi başhekimi Ahmet Ustaoğlu emekliye ayrılmıştı. - KARABÜK
Kaynak: İHA