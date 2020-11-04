Diş hekimi Zarife Doğan, küçük Baran'ı tedavi ederken depreme yakalanmış

İZMİR'i vuran depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nın enkazından cansız bedeni çıkartılan diş hekimi Zarife Doğan'ın, yine kendisi gibi yaşamını yitiren 6 yaşındaki Baran Karael'i tedavi ederken depreme yakalandığı belirtildi.