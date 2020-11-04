Diş hekimi Zarife Doğan, küçük Baran'ı tedavi ederken depreme yakalanmış
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Diş hekimi Zarife Doğan, küçük Baran'ı tedavi ederken depreme yakalanmış

04.11.2020 11:54 | Son Güncelleme: 04.11.2020 12:10
Diş hekimi Zarife Doğan, küçük Baran'ı tedavi ederken depreme yakalanmış

İZMİR'i vuran depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nın enkazından cansız bedeni çıkartılan diş hekimi Zarife Doğan'ın, yine kendisi gibi yaşamını yitiren 6 yaşındaki Baran Karael'i tedavi ederken depreme yakalandığı belirtildi.

İZMİR'i vuran depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nın enkazından cansız bedeni çıkartılan diş hekimi Zarife Doğan'ın, yine kendisi gibi yaşamını yitiren 6 yaşındaki Baran Karael'i tedavi ederken depreme yakalandığı belirtildi.

Seferihisar ilçesi açıklarında cuma günü meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nın enkazından dün gece diş hekimi Zarife Doğan ile Baran Karael'in cansız bedenleri çıkarıldı. Zarife Doğan'ın binanın birinci katında bulunan özel diş kliniğinde, anneannesi Belgin Özcan ile birlikte gelen Baran Karael'i tedavi ederken depreme yakalandığı belirtildi. Doğan ile Karael'in cansız bedenlerinin aynı yerden çıkarıldığı ifade edildi.

Nişanlı olduğu öğrenilen Doğan'ın, önümüzdeki yaz evlenmeyi planladığı belirtildi.

Öte yandan, anneanne Belgin Özcan'ın cansız bedeni de depremin 5'inci gecesi enkaz altından çıkarılmıştı. 


Diş hekimi Zarife Doğan, küçük Baran'ı tedavi ederken depreme yakalanmış
Diş hekimi Zarife Doğan, küçük Baran'ı tedavi ederken depreme yakalanmış

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tolga TAHÇI

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