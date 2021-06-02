Diş eti kanamaları ciddi sağlık sorunlarının habercisi

Diş eti kanaması rahatsızlığının, ağız kokusu, güçsüz diş eti ve hastayı diş kaybına kadar götürebilecek sonuçları olabileceğini söyleyen Yeni Yüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesi Diş Hastalıkları bölümünden Dt. Turgay Malikli 'Diş eti kanamaları' hakkında bilgiler verdi.

Diş eti kanaması en yaygın şekilde diş fırçalama esnasında kan görülmesi şeklinde fark edilir. Bunun yanı sıra, diş eti kanamasına yol açan hastalığın farklı belirtileri olarak bazı hassasiyet sorunları da ortaya çıkacaktır. Sıcak ve soğuk içecekleri tüketirken diş etinde hissedilen sızlama, yiyecekleri çiğnerken diş etinde baskı hissetme, diş etinin normal renginden daha kırmızı olması ve buna bağlı olarak şişme, kullanılan protezlerin diş etlerini aşırı derecede sıkması başlıca diş eti kanaması belirtilerindendir.

Diş eti kanaması çoğu zaman bakteriyel enfeksiyonlardan kaynaklı olduğundan antiseptik gargaraların kullanılması da kanamaların oluşmasını engelleyebilir. Ilık ve tuzlu suyla gargara yapmak diş etlerini rahatlatır. Diş etlerine zarar vermemek için yumuşak uçlu diş fırçası kullanılması önerilir. Özellikle, hassas diş etine sahip bireyler bu tarz diş fırçalarını tercih etmelidir. Son yıllarda kullanımı artan elektrikli diş fırçaları etkili bir diş temizliği için daha uygundur ve diş etlerinin temizlenmesine daha fazla yardımcı olur. Eğer kanama şikayeti geçmezse, mutlaka kontrol için diş hekimine başvurmak gerekmektedir.

Takma diş veya protez kullananlarda diş eti kanaması meydana geldiğinde uzman bir diş hekimine başvurarak aparatın ağız yapısına uygun olup-olmadığı değerlendirilmelidir. Sigara ve alkol gibi ağız sağlığını bozan alışkanlıklar terk edilmelidir. Diş eti kanaması sebebi kanama bozukluğu, kronik hastalıklar, diyabet gibi sistemik hastalıklar ise uzman bir hekim tarafından değerlendirmek üzere sağlık kuruluşuna başvurmak gerekir.

Diş eti kanamaları giderilmediği takdirde ağız içi mikroorganizmaların miktarında artış ile beraber daha ciddi sorunlar oluşabilir. Özellikle, kalp kapak problemi olan kişilerde enfektif endokardit gelişme riski ciddi artış gösterir. Bu nedenle, kalp kapak problemi gibi enfektif endokardit riski yüksek hastaların diş eti problemlerine daha hassasiyetle yaklaşmaları oldukça önemlidir.

Diş eti kanamasının tedavisinde, öncelikle altta yatan sebebi bilmek önemlidir. Diş eti kanamasının tedavisinin ilk adımı bireysel olarak ağız bakımının düzenli ve özenli bir şekilde yapılmasıdır. Günlük ağız bakımının yanı sıra, yılda 2 kez diş muayenesinin yapılması gerekmektedir. Koyu kırmızı diş etine dişlerin etrafında, üzerinde veya arasında sürekli olarak biriken yapışkan bir film formundaki plaklar neden olabilmektedir. Plak birikimi sonucunda ortaya çıkan gingivitis adı verilen yapışkan ve renksiz bakteri plağı diş etlerinde iltihaplanmaya, zamanla kanamalara neden olur. Aşırı plak birikimi kanamalara sebebiyet verebileceği gibi periodontitis adı verilen ve çok daha ciddi bir sağlık problemi olan çene kemiği hastalığına da yol açabilir. Ağızda meydana gelen bu ve bunun gibi hastalıklar bireyin sağlığını olumsuz yönde etkileyerek yaşam kalitesinin düşmesine yol açar. Dişlerin doğru bir şekilde fırçalanması ve diş ipi kullanımı diş plağı oluşumunu en aza indirgeyeceğinden diş eti kanaması riskini de önemli ölçüde azaltacaktır.

Kaynak: Bültenler