"Diriliş Ertuğrul" dizisinden etkilenen 3 Pakistanlı Söğüt'e geldi Bilecik,Ertuğrul Gazi Türbesi,pakistan,ziyaret,
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"Diriliş Ertuğrul" dizisinden etkilenen 3 Pakistanlı Söğüt'e geldi Bilecik,Ertuğrul Gazi Türbesi,pakistan,ziyaret,

20.12.2020 12:21 | Son Güncelleme: 20.12.2020 12:46

Pakistan devlet televizyonunda yayınlanan ve ülkede büyük ilgi gören "Diriliş Ertuğrul" dizisinden etkilenen Pakistanlı üç arkadaş, binlerce kilometre yol katederek Ertuğrul Gazi'nin Bilecik'in Söğüt ilçesinde bulunan türbesini ziyaret etti.

Pakistan devlet televizyonunda yayınlanan ve ülkede büyük ilgi gören "Diriliş Ertuğrul" dizisinden etkilenen Pakistanlı üç arkadaş, binlerce kilometre yol katederek Ertuğrul Gazi'nin Bilecik'in Söğüt ilçesinde bulunan türbesini ziyaret etti.

TRT'de yayınlanan dizinin ardından ilginin arttığı Osmanlı'nın "kuruluş kenti" Söğüt'e, Pakistan, Afganistan, Bangladeş, Suudi Arabistan, Azerbaycan, Türkmenistan, Dağıstan, Afrika gibi coğrafyalardan ziyaretçiler geliyor.

Alp kıyafetleri kiralayarak hatıra fotoğrafı çektiren yabancı konuklar, "saygı nöbeti"ne tanıklık ediyor. Türbe önünde alp kıyafetli askerler tarafından tutulan nöbetin, saat başlarındaki değişim törenini izleyen misafirler, yeni tip koronavirüs Kovid-19 tedbirleri kapsamında bölgeyi geziyor.

"Burayı çok güzel buldum"

Pakistan'da akaryakıt istasyonu işleten Humaır Meman ve kardeşi Asım Hanit Meman ile ortakları Muhammad Nıazkhan da türbeye ziyarette bulundu.

Humaır Meman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Diziden etkilendik, kostümlerini giyerek fotoğraf çektirelim dedik. Burayı çok güzel buldum. Ertuğrul Gazi lider, Türkiye ile Pakistan kardeş. Hepimiz kardeşiz. Nöbetçi değişimini görmek de gerçekten çok güzel." dedi.

Muhammad Nıazkhan da diziyi çok beğendiğini aktardı.

Türkiye'yi çok sevdiğini dile getiren Nıazkhan, burada olmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.

Asım Hanit Meman ise Ertuğrul Gazi'nin manevi mekanını görmek için geldiklerini anlattı.

"Diriliş Ertuğrul" dizisi ile bilinirliği artan türbede, Ertuğrul Gazi'nin mezarı, eşi Halime Hatun, oğlu Savcı Bey ile 19 makam kabri bulunuyor. Ayrıca, Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Bey'in naaşının ilk defin yeri olan muvakkaten makam kabri de burada yer alıyor.

'Diriliş Ertuğrul' dizisinden etkilenen 3 Pakistanlı Söğüt'e geldi Bilecik,Ertuğrul Gazi Türbesi,pakistan,ziyaret,
'Diriliş Ertuğrul' dizisinden etkilenen 3 Pakistanlı Söğüt'e geldi Bilecik,Ertuğrul Gazi Türbesi,pakistan,ziyaret,
'Diriliş Ertuğrul' dizisinden etkilenen 3 Pakistanlı Söğüt'e geldi Bilecik,Ertuğrul Gazi Türbesi,pakistan,ziyaret,
'Diriliş Ertuğrul' dizisinden etkilenen 3 Pakistanlı Söğüt'e geldi Bilecik,Ertuğrul Gazi Türbesi,pakistan,ziyaret,

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhsin Arslan

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