Dirhem nedir, ne demek? TDK'ya göre dirhem kelimesinin anlamı nedir?

Dirhem ne demek, nedir? Dirhem ne anlama geliyor? Türk Dil Kurumu'na göre dirhem ne manaya gelir? Dirhem ile ilgili bilgiler haberimizde.

Dirhem ne demek merak ediliyor. 2 farklı anlamı bulunan dirhem kelimesinin TDK'ya göre anlamlarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

DİRHEM NEDİR? NE DEMEK?

TDK'ya göre dirhem kelimesinin 2 anlamı vardır. Dirhem, " Okkanın dört yüzde birine eşit olan, 3,207 gramlık eski bir ağırlık ölçüsü. " ve " Bir tür gümüş para. " anlamlarına gelmektedir.

TDK'ya göre dirhem 1. anlamı : Okkanın dört yüzde birine eşit olan, 3,207 gramlık eski bir ağırlık ölçüsü.

TDK'ya göre dirhem 2. anlamı : Bir tür gümüş para.

İKİ DİRHEM BİR ÇEKİRDEK NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu'na göre İki dirhem bir çekirdek "çok güzel ve özenli giyinmiş" anlamına gelmektedir.

Örnek cümle kullanımı:

"İki dirhem bir çekirdek kadınların başlarında şemsiye, ellerinde de yelpaze." - Salâh Birsel