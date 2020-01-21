Direniş ve sembol isim Şehit Kamil anlatıldı

21.01.2020 14:32 | Son Güncelleme: 21.01.2020 14:38

Şehitkamil Belediyesinin gerçekleştirdiği "Şehitkamil'de Şehr-i Ayıntab-ı Cihan Üzerine Sohbetler" isimli programın bu kez konusu, "Antep Direnişinin İlk Kıvılcımı Şehit Kamil" oldu.



Şehitkamil Sanat Merkezi'nde düzenlenen "Mehmet Kamil'in Şahadetinin 100. Yıl Anma etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen "Şehitkamil'de Şehr-i Ayıntab-ı Cihan Üzerine Sohbetler" programında, "Antep Direnişinin İlk Kıvılcımı Şehit Kamil" başlıklı konu anlatıldı. Programın konuşmacısı olan Araştırmacı-Yazar Asım Mıhçıoğlu, Gaziantep tarihi ve Şehit Mehmet Kamil'in hayatına dair tarihi belge ve fotoğraflar eşliğinde yaptığı konuşma, dikkatle takip edildi. Araştırmacı-Yazar Mıhçıoğlu, program sonunda katılımcıların sorularını da yanıtladı.



Programa Şehitkamil İlçe Kaymakamı Ömer Kalaylı, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcı Vekili Cenk Akın Aksakal, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürü Sezai Çakır, Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yağcı, AK Parti Şehitkamil İlçe Kadın Kolları Başkanı Hülya Kılıç, Şehitkamil Belediyesi Meclis Üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.



Program sonunda Şehitkamil İlçe Kaymakamı Ömer Kalaylı ile Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu tarafından Araştırmacı-Yazar Asım Mıhçıoğlu'na çiçek takdim edildi.



"Antep Savunması ve Şehit Kamil'in şehit edilişini konu aldık"



Programa ilişkin değerlendirmede bulunan Araştırmacı-Yazar Asım Mıhçıoğlu, şu ifadeleri kullandı:



"Bugün, Gaziantep için çok önemli bir gün. Gazilik unvanı almamızın kıvılcımı olan, bundan tam 100 yıl önce 21 Ocak 1920 yılında Şehit Kamil'in 3 tane cani Fransız askeri tarafından küçücük bir çocuğun süngülenmesiyle başlayan ve arkasından Gaziantep halkının gelerek savaşın devam etmesi ve yaklaşık 11 ay bu memlekette geceli gündüzlü savunma yapılmasının günüdür. Bugün, misafirlerimize Antep Savunması'nın yaklaşık 100 yıl öncesinde bu savaşın planlanmasını ve Şehit Kamil'in şehit edilişini konu aldık. 100 yıl önce 21 Ocak 1920 yılında Fransızların, Mehmet Kamil, annesi Hatice Hanım'ın peçesine uzanan ellerini kırmak ve onlara mukavemet göstermek amacıyla şehit olmuş bir Türk gencidir. Kamil'in göstermiş olduğu bu şehadet, Kamil'in göstermiş olduğu bu cesaret, o zaman Antep halkına nasıl bir kıvılcım, ışık olduysa bugünkü konferansta bulunan misafirlerimize rol model olması açısından Şehit Kamil'in hayatının, yaptıklarının ve o şehadet anında ne için şehit olduğunun anlatılması için bu konferansı gerçekleştirdik." - GAZİANTEP

Kaynak: İHA