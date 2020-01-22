Direkt nasıl yazılır? TDK'ya göre direk mi, direkt mi?

22.01.2020 17:34 | Son Güncelleme: 22.01.2020 17:34

Direkt kelimesi günlük hayatımızın önemli bir parçasıdır. Bu kelime TDK'ya göre nasıl yazılır bazen karıştırabiliyoruz. Direk nasıl yazılır? Direkt mi, direk mi? TDK'ya göre direkt kelimesinin doğru yazılışı haberimizde.

DİREKT NASIL YAZILIR? DİREK Mİ, DİREKT Mİ?

Direk nasıl yazılır sorusunun TDK'ya göre cevabı: "direkt" şeklindedir. İki sessiz harfin yan yana gelmesiyle oluşan ses olayı nedeniyle direkt kelimesinin telaffuzu güçleşiyor. TDK'ya göre direk kelimesinin doğru yazılışı direkt şeklindedir.

direk - yanlış

direkt - doğru

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