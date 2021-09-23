SULTANGAZİ, İSTANBUL (İHA) - Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, servis aracına çarptı: 2 yaralı

İSTANBUL - Arnavutköy'de Sultangazi istikametinde kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü, servis aracına çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Olay, saat 13.30 sıralarında Arnavutköy Sultangazi istikameti Habibler mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Güven Alüste yönetimindeki otomobil kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil, arızalı olduğu gerekçesi ile yol kenarında park halinde bulunan Ramazan Yağar yönetimindeki servis aracına çarptı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri araç içinde sıkışan Güven Alüste'yi çıkarmak için çalışma başlattı. Araçtan çıkarılan bir kişi ve yandın da bulunan eşi ilk müdahalesinin ardından ambulansla ile Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.