Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü evin bahçesine daldı
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Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü evin bahçesine daldı

Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü evin bahçesine daldı Bursa'da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, evin bahçesine daldı.

23.05.2020 16:05 | Son Güncelleme: 23.05.2020 16:09

Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü evin bahçesine daldı

BURSA - Bursa'da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, evin bahçesine daldı.

Kaza, Bursa'nın İznik ilçesi Boyalıca Mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgeye göre, 16 ADU 315 plakalı otomobilin sürücüsü O.K., havanın yağışlı olması sebebiyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Bir evin bahçe duvarına çarpan otomobil, ters döndü. Zeytin ağaçlarının devrilmesine sebep olan kazada yaralanan O.K. için vatandaşlar koşuşturdu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından otomobilden çıkarılan O.K., 112 Acil Servis ekipleri tarafından İznik Devlet Hastanesi kaldırıldı.

Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü evin bahçesine daldı

Kaynak: İHA

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