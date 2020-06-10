Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürcü elektrik direğine çarptı Hatay'ın Samandağ ilçesinde bir otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu elektrik direğine çarptı.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde bir otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu elektrik direğine çarptı.

Edinilen bilgiye göre, Samandağ- Antakya Karayolu Kuşalanı mevkinde sürücü kimliği alınamayan 31 Y 8540 plakalı otomobil, sürücünün kontrolünden çıkan otomobil elektrik direğine çarpıp diğer şeride geçti . Kazayı gören vatandaşların bildirmesi üzerine olay yerine İtfaiye,jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü hafif yaralandı. - HATAY

Kaynak: İHA