Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürcü elektrik direğine çarptı
Hatay'ın Samandağ ilçesinde bir otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu elektrik direğine çarptı.
10.06.2020 01:12 | Son Güncelleme: 10.06.2020 01:37
Hatay'ın Samandağ ilçesinde bir otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu elektrik direğine çarptı.
Edinilen bilgiye göre, Samandağ- Antakya Karayolu Kuşalanı mevkinde sürücü kimliği alınamayan 31 Y 8540 plakalı otomobil, sürücünün kontrolünden çıkan otomobil elektrik direğine çarpıp diğer şeride geçti . Kazayı gören vatandaşların bildirmesi üzerine olay yerine İtfaiye,jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü hafif yaralandı. - HATAY
Kaynak: İHA