Direksiyon hakimiyetini kaybeden motosikletli minibüsün altına girdi
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Direksiyon hakimiyetini kaybeden motosikletli minibüsün altına girdi

İhlas Haber Ajansı / GÜLŞAH KAHVECİ - Haberler | 3. Sayfa

Direksiyon hakimiyetini kaybeden motosikletli minibüsün altına girdi Bahçelievler'de motosikletli sürücü kısıtlamanın olduğu saatte boş yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki bir minibüsün altına girdi.

Direksiyon hakimiyetini kaybeden motosikletli minibüsün altına girdi

İSTANBUL - Bahçelievler'de motosikletli sürücü kısıtlamanın olduğu saatte boş yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki bir minibüsün altına girdi. Kazada biri ağır iki kişi yaralandı.

Kaza, dün gece saat 23.00 sıralarında Bahçelievler Çobançeşme Mahallesi Can sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Karataş yönetimindeki 81 FL 493 plakalı motosiklet, sürücüsü sokakta seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, park halindeki minibüsün altına girdi. Karataş, ağır yaralanırken, yanında bulunan bir kişi de hafif yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar yaralıların yardımına koşarak şahıslar, bulunduğu yerden çıkardı.

İhbar sonrası olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıların ilk müdahalesini olay yerinde yaparak, hastaneye kaldırdı. Sürücü Ahmet Karataş' ın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenilirken, polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Direksiyon hakimiyetini kaybeden motosikletli minibüsün altına girdi
Direksiyon hakimiyetini kaybeden motosikletli minibüsün altına girdi
Direksiyon hakimiyetini kaybeden motosikletli minibüsün altına girdi
Direksiyon hakimiyetini kaybeden motosikletli minibüsün altına girdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / GÜLŞAH KAHVECİ

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