Direksiyon başında uyuyan sürücü yol kenarındaki otomobile böyle çarptı

Otomobili kullanılmaz hale gelen un fabrikası işçisi: "İyi ki de benim arabama vurmuş. Yoksa beton duvara vuracaktı. Üç kişi canından olabilirdi"

AMASYA - Amasya'da sürücüsünün seyir halindeyken direksiyon başında uyuduğu araç yol kenarında park halindeki bir otomobile çarptı. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Çarpmanın etkisiyle metrelerce öteye sürüklenip kullanılmaz hale gelen otomobilini tesadüfen oraya park ettiğini belirten un fabrikası işçisi Harun Aydın, "İyi ki de benim arabama vurmuş. Yoksa beton duvara vuracaktı. Üç kişi canından olabilirdi" dedi.

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli'den memleketi Tokat'a giden Ahmet Esen'in kullandığı hafif ticari araç, Amasya merkeze bağlı Ezinepazar Köyü'nde sürücüsünün direksiyon başında uyuması üzerine kontrolden çıkarak yol kenarında park halinde bulunan 05 BC 527 plakalı otomobile çarptı. İki araçta da büyük çapta hasar oluştu. Çarpan araçtan yara almadan çıkan sürücü ve yanındaki karısı ile oğlu ambulansla tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Jandarma ekipleri ise kaza alanında inceleme yaptı.

Metrelerce sürüklenen otomobilin ise oraya tesadüfen park edildiği ortaya çıktı. Sahibi Harun Aydın, "Sabah arabayı park edip servisle işime gittim. Sürekli oraya bırakmazdım. Arkadaşlarım aracımın kaza yaptığını söylediklerinde şaka sandım. Gelip baktığımda arabamın kullanılamaz hale geldiğini gördüm" diye konuştu.

Aracı vatani görevini yapmakta olan oğluyla birlikte aldığını anlatan evli ve 5 çocuk babası Aydın (50), "Canımız sağ olsun. Olacağı varmış. O araç beton duvara çarpsaydı 3 tane can gidecekti. Aracı kazanır alırız. Ama canı kazanamayız" ifadelerini kullandı.