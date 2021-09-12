Direksiyon başında uyuyan sürücü yol kenarındaki otomobile böyle çarptı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Direksiyon başında uyuyan sürücü yol kenarındaki otomobile böyle çarptı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Direksiyon başında uyuyan sürücü yol kenarındaki otomobile böyle çarptı Otomobili kullanılmaz hale gelen un fabrikası işçisi: "İyi ki de benim arabama vurmuş. Yoksa beton duvara vuracaktı.

Direksiyon başında uyuyan sürücü yol kenarındaki otomobile böyle çarptı

Otomobili kullanılmaz hale gelen un fabrikası işçisi: "İyi ki de benim arabama vurmuş. Yoksa beton duvara vuracaktı. Üç kişi canından olabilirdi"

AMASYA - Amasya'da sürücüsünün seyir halindeyken direksiyon başında uyuduğu araç yol kenarında park halindeki bir otomobile çarptı. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Çarpmanın etkisiyle metrelerce öteye sürüklenip kullanılmaz hale gelen otomobilini tesadüfen oraya park ettiğini belirten un fabrikası işçisi Harun Aydın, "İyi ki de benim arabama vurmuş. Yoksa beton duvara vuracaktı. Üç kişi canından olabilirdi" dedi.

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli'den memleketi Tokat'a giden Ahmet Esen'in kullandığı hafif ticari araç, Amasya merkeze bağlı Ezinepazar Köyü'nde sürücüsünün direksiyon başında uyuması üzerine kontrolden çıkarak yol kenarında park halinde bulunan 05 BC 527 plakalı otomobile çarptı. İki araçta da büyük çapta hasar oluştu. Çarpan araçtan yara almadan çıkan sürücü ve yanındaki karısı ile oğlu ambulansla tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Jandarma ekipleri ise kaza alanında inceleme yaptı.

Metrelerce sürüklenen otomobilin ise oraya tesadüfen park edildiği ortaya çıktı. Sahibi Harun Aydın, "Sabah arabayı park edip servisle işime gittim. Sürekli oraya bırakmazdım. Arkadaşlarım aracımın kaza yaptığını söylediklerinde şaka sandım. Gelip baktığımda arabamın kullanılamaz hale geldiğini gördüm" diye konuştu.

Aracı vatani görevini yapmakta olan oğluyla birlikte aldığını anlatan evli ve 5 çocuk babası Aydın (50), "Canımız sağ olsun. Olacağı varmış. O araç beton duvara çarpsaydı 3 tane can gidecekti. Aracı kazanır alırız. Ama canı kazanamayız" ifadelerini kullandı.

Direksiyon başında uyuyan sürücü yol kenarındaki otomobile böyle çarptı

Direksiyon başında uyuyan sürücü yol kenarındaki otomobile böyle çarptı

Direksiyon başında uyuyan sürücü yol kenarındaki otomobile böyle çarptı

Direksiyon başında uyuyan sürücü yol kenarındaki otomobile böyle çarptı

Direksiyon başında uyuyan sürücü yol kenarındaki otomobile böyle çarptı

Direksiyon başında uyuyan sürücü yol kenarındaki otomobile böyle çarptı

Direksiyon başında uyuyan sürücü yol kenarındaki otomobile böyle çarptı

Direksiyon başında uyuyan sürücü yol kenarındaki otomobile böyle çarptı

Direksiyon başında uyuyan sürücü yol kenarındaki otomobile böyle çarptı

Direksiyon başında uyuyan sürücü yol kenarındaki otomobile böyle çarptı
İhlas Haber Ajansı / Murat Çelik - Son Dakika Haberleri
Gece yarısı feci kaza! Park halindeki tankere çarpan araçtaki çocuk camdan yola fırladı

Gece yarısı feci kaza! Park halindeki tankere çarpan araçtaki çocuk camdan yola fırladı

 Kazada ölen kişiyi annesi aradı, polis ekipleri 'Oğlunuz iyi, hastaneye gelin' cevabı verdi

Kazada ölen kişiyi annesi aradı, polis ekipleri "Oğlunuz iyi, hastaneye gelin" cevabı verdi

 Kızının gözleri önünde eşini öldüren kocaya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi

Kızının gözleri önünde eşini öldüren kocaya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay İbrahim Altay Mustafa Destici Yevgeniy Ziniçev
Magazin Namaz Vakitleri Gülşen Gökhan Çıra Ferhan Şensoy
Spor Marcao Cristiano Mustafa Denizli
Tüm Haberler Ekrem İmamoğlu Namaz Vakitleri Güzel Sözler Rüya Tabirleri Hava Durumu Tahir Büyükakın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Direksiyon başında uyuyan sürücü yol kenarındaki otomobile böyle çarptı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.09.2021 10:01:19. #1.12#