Direksiyon başında onları gören şaşkına dönüyor
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Direksiyon başında onları gören şaşkına dönüyor

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde caddeleri kullandıkları temizlik araçları ile temizleyen kadınlar görenleri şaşırtıyor.

Direksiyon başında onları gören şaşkına dönüyor
11.09.2020 11:04 | Son Güncelleme: 11.09.2020 11:04

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde caddeleri kullandıkları temizlik araçları ile temizleyen kadınlar görenleri şaşırtıyor.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde caddelerin temizliğini kadınlar üstleniyor. İzmit Belediyesi'nin Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne ait temizlik araçlarının başına kadın sürücüler geçti. Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilen 2 kadın şoföre, yol temizleme araçlarının anahtarları teslim edildi. Direksiyon başına geçen Emine Demir ve Şennur Ersin'i direksiyon başına geçtikleri temizlik araçlarında görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

"Sabah işe gidiyorum, akşam çocuklarımla ilgileniyorum"

Kendilerini görenlerin şaşırdıklarını ifade eden Emine Demir, "İnternet ve gazete üzerinden iş başvurusunu takip ettim. Sınavlara katıldım ve kazandım. İşe başladıktan sonra gerçekten çok güzel tepkiler alıyoruz. Kadınların böyle yerlerde olmaları, ayakta durmaları çok çok önemli bence. Sabah kalkıp işime geliyorum, akşam eve gittiğimde evimle, çocuklarımla ilgileniyorum. Ben çok mutluyum başkanımıza çok teşekkür ediyoruz" dedi.

"Ben bir kadın ve anneyim"

İşini en iyi şekilde yapmaya çalıştığını söyleyen şoför Şennur Ersin, "İzmit'te doğmuş, büyümüş bir İzmit kadını olarak Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde görev yapmaktayım. Günümüzde kadınlarında bir takım yerlerde söz sahibi olabileceğini ispatlama şansımız olduğunu düşündüm. Sınavlara girdikten sonra kazanıp işe başlayabileceğimiz söylendi. Kimse çekimser olmasın, ben bir kadınım ve bir anneyim. Allah'ın izniyle biz bu işin üstesinden geliyoruz. Diğer arkadaşlarımızı da bekliyoruz" diye konuştu. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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