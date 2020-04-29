Direksiyon başında kalp krizi geçirdi, facianın eşiğinden dönüldü
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Direksiyon başında kalp krizi geçirdi, facianın eşiğinden dönüldü

İzmir'in Aliağa ilçesinde seyir halindeki bir TIR sürücüsü direksiyon başında kalp krizi geçirdi.

Direksiyon başında kalp krizi geçirdi, facianın eşiğinden dönüldü
29.04.2020 16:54 | Son Güncelleme: 29.04.2020 16:54

İzmir'in Aliağa ilçesinde seyir halindeki bir TIR sürücüsü direksiyon başında kalp krizi geçirdi. Sürücüsünün kalp krizi geçirmesinin etkisiyle TIR, refüjde bulunan çukur alana girdi ve yan yattı. AKS ekipleri tarafından araçtan çıkarılan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, İzmir-Çanakkale yolu üzerinde Yeni Foça kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki 33 BRT 72 plakalı TIR'ın sürücüsü Mehmet Ali D.(54), direksiyon başında kalp krizi geçirdi. Geçirdiği kalp krizinin etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün idaresindeki TIR, refüjde bulunan çukura düşerek yan yattı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu ekiplere ihbar etti. Olay yerine jandarma, sağlık ve AKS ekipleri sevk edildi. Seyir halindeyken sürücüsünün kalp krizi geçirdiği tespit edilen TIR'ın, refüjde şoför tarafına doğru yan yattığı görüldü. AKS ekibi tarafından bulunduğu yerden çıkarılarak olay yerinde müdahale edilen sürücü, 112 acil servis ekipleri tarafından Aliağa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - İZMİR

Kaynak: İHA

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