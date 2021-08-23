Direksiyon başında kalp kiriz geçiren kişi hayatını kaybetti
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Direksiyon başında kalp kiriz geçiren kişi hayatını kaybetti

Direksiyon başında kalp kiriz geçiren kişi hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Fahri Mithat Korkusuz - Haberler | Güncel

Konya'nın Karapınar ilçesinde direksiyon başında kalp krizi geçiren kamyon şoförü Mehmet Ali Söken (55) hayatını kaybetti.

Konya'nın Karapınar ilçesinde direksiyon başında kalp krizi geçiren kamyon şoförü Mehmet Ali Söken (55) hayatını kaybetti.

Hafriyat yüklü 42 AGE 055 plakalı kamyonun sürücüsü Söken, Karapınar-Emirgazi kara yolu 7'nci kilometresinde, kalp krizi geçirdi.

Çevredekilerin ihbarı üzerinde olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekiplerince Söken'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Şoförünün cenazesi, Karapınar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fahri Mithat Korkusuz

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