Direğe adeta kafa attı, neye uğradığını şaşırdı - Haberler

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Direğe adeta kafa attı, neye uğradığını şaşırdı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Direğe adeta kafa attı, neye uğradığını şaşırdı

Elazığ'da arkasına bakarak yürüyen bir vatandaş önünde bulunan aydınlatma direğine çarptı.

ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'da arkasına bakarak yürüyen bir vatandaş önünde bulunan aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle direk sallanırken adam ise neye uğradığını şaşırdı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, merkeze bağlı Çarşı Mahallesi Kutlu Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir süre arkasına bakarak yürüyen şahıs, önündeki aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle direk adeta sallanırken, neye uğradığını şaşıran vatandaş ise uzun süre kendine gelmeye çalıştı. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. - ELAZIĞ

Direğe adeta kafa attı, neye uğradığını şaşırdı

Direğe adeta kafa attı, neye uğradığını şaşırdı

Direğe adeta kafa attı, neye uğradığını şaşırdı

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Elazığ, Yerel, Haberler

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