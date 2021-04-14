Dipsiz Göl Milli Parkında iletişim sorunu çözülüyor
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Dipsiz Göl Milli Parkında iletişim sorunu çözülüyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Dipsiz Göl Milli Parkında iletişim sorunu çözülüyor

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, Dipsiz Göl Milli Parkında yaşanan iletişim sorununun yapılan görüşmeler neticesinde kısa sürede çözüleceğini kaydetti.

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, Dipsiz Göl Milli Parkında yaşanan iletişim sorununun yapılan görüşmeler neticesinde kısa sürede çözüleceğini kaydetti.

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, beraberinde GSM şirketi genel müdürlüğünden gelen ekip ile birlikte Dipsiz Göl Milli Parkında incelemelerde bulundu. Tosya Orman İşletme Müdürlüğü ile Tosya Milli Park Şube Müdürlüğü ekiplerinin de eşlik ettiği incelemelerde, Dipsiz Göl Milli Parkında yaşanan iletişim sorununun çözülmesi amaçlanıyor. İncelemelerin ardından açıklamada bulunan Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, "Dipsiz Göl Milli Parkımızın iletişim problemini çözmek ve çekmeyen cep telefonu sorununu ortadan kaldırmak için çalışmalarımız sürüyor. Bugün GSM şirketi genel müdürlüğünden gelen yetkililerin yanı sıra, Orman İşletme Müdürlüğü ve Milli Parklardan ilgili arkadaşlarımızın katılımıyla vericinin kurulacağı alanı tespit etmek için sahada inceleme çalışması yaptık. Birkaç ay içerisinde inşallah bu sorunu da çözmüş olacağız" dedi. - KASTAMONU

Dipsiz Göl Milli Parkında iletişim sorunu çözülüyor
Dipsiz Göl Milli Parkında iletişim sorunu çözülüyor
Dipsiz Göl Milli Parkında iletişim sorunu çözülüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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