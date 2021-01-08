Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin davada, o dönem Trabzon Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi'nde astsubay...
08.01.2021 15:12 | Son Güncelleme: 08.01.2021 15:20
Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin davada, o dönem Trabzon Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi'nde astsubay olarak görev yapan tutuksuz sanık Okan Şimşek hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.
Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin davada, o dönem Trabzon Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi'nde astsubay olarak görev yapan tutuksuz sanık Okan Şimşek hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Enes Can