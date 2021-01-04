3 çocuğunun annesini boğarak öldüren caninin ifadesi saç baş yolduracak cinsten: Alkollüydüm, hatırlamıyorum
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3 çocuğunun annesini boğarak öldüren caninin ifadesi saç baş yolduracak cinsten: Alkollüydüm, hatırlamıyorum

04.01.2021 13:46 | Son Güncelleme: 04.01.2021 14:59

Çorum'da tartıştığı dini nikahlı eşi Aslıhan Dal'ı boğarak öldüren Polat Hatal, sorgusunda alkollü olduğu için olayı hatırlamadığını söyleyerek, "Hatırlamıyorum. Bir baktım ki eşim hareketsiz yatıyor. Çok pişmanım, neden böyle oldu anlamadım" dedi.

Dün saat 21.30 sıralarında Gülabibey Mahallesi'nde iddiaya göre, Polat Hatal ile dini nikahlı eşi Aslıhan Dal arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

EŞİNİ ÖLDÜRÜP POLİSE HABER VERDİ

Tartışmanın büyümesi üzerine Polat Hatal, eşini boğdu. Olaydan sonra polisi arayan Polat Hatal, eşini boğduğunu itiraf ederek, evden çıktı. İhbar üzerine adrese ekipler sevk edildi. Eve gelen polis ekipleri kapıyı kırarak içeri girdi. Sağlık ekipleri yerde hareketsiz şekilde yatan Aslıhan Dal'a ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

TESLİM OLDU

Aslıhan Dal, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti. Polat Hatal ise polise giderek teslim oldu.

"BİR BAKTIM Kİ EŞİM HAREKETSİZ YATIYOR"

Gözaltına alınan şüpheli Polat Hatal'ın, sorgusunda alkollü olduğu için olayı hatırlamadığını belirterek, "13 yıllık dini nikahla evliyiz. Daha önce de tartışmamız oldu. Olayın yaşandığı gece alkollüydüm. Çocuklar yan odada oyun oynuyordu. Yine aramızda eski mevzulardan başlayan tartışma çıktı. Sonrasını hatırlamıyorum. Bir baktım ki eşim hareketsiz yatıyor. Çok pişmanım, neden böyle oldu anlamadım" dediği belirtildi.

3 ÇOCUK, AİLE YAKINLARINA TESLİM EDİLDİ

Öte yandan inşaatlarda çalıştığı ve hakkında pek çok suçtan sabıka kaydı olduğu öğrenilen Polat Hatal, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Olay günü evde olan çiftin 3 çocuğu, aile yakınlarına teslim edilirken, yaşamını kaybeden Aslıhan Dal ise bugün kent merkezinde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

3 çocuğunun annesini boğarak öldüren caninin ifadesi saç baş yolduracak cinsten: Alkollüydüm, hatırlamıyorum

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yusuf ÇINAR

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