Dinçer Orkan'dan 23 Nisan'ın 100. yılında anlamlı mesaj
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Dinçer Orkan, 23 Nisan, Karesi, Güncel

Dinçer Orkan'dan 23 Nisan'ın 100. yılında anlamlı mesaj

Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınladı.

22.04.2020 14:28 | Son Güncelleme: 22.04.2020 14:28
Dinçer Orkan'dan 23 Nisan'ın 100. yılında anlamlı mesaj

Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınladı. Orkan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yılı nedeniyle yayınladığı mesajda yeni tip korona virüs salgını nedeniyle bu bayramın caddelerde, sokaklarda ve meydanlarda kutlanamadığını belirterek, "İnşallah bu dönemi de en kısa sürede geride bırakırken parklarımızda çocuklarımızın şen kahkahalarına, maç yapan gençlerin birlikte sevincine kavuşacağız" dedi.

TBMM'nin kuruluşunun 100. yılını kutladı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yılında yayınladığı mesajda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 100. yılına değinen Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, yeni Türkiye'nin temellerini atan ve ezelden beri hep hür yaşamaya alışmış olan milletimizin bağrından çıkan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve yol arkadaşları ile aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimizi saygıyla ve rahmetle anıyorum, dedi. Orkan, "23 Nisan 1920 de Karesi vilayetini kurucu mecliste temsil eden Abdulgafur Iştın, Hasan Basri Çantay, İbrahim Cevdet Yörük, Kazım Özalp ve Mehmet Vehbi Bolak Beyler olmak üzere tüm mebuslarımızı rahmetle ve şükranla yad ediyoruz. Bu vesile ile bugünde Türkiye Büyük Millet Meclisinde görev yaparak milletimizin iradesini temsil eden tüm Balıkesir Milletvekillerimizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum" dedi.

Başkan Orkan: "Çocuklarımızı el üstünde tutuyoruz"

Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sebebiyle yayınladığı mesajda tüm dünya çocuklarıyla el ele kutladığımız bu bayramın çocuklara verilen değerin en büyük yansıması olduğunu ifade etti. Başkan Orkan, "Bizler, yerel yönetimler olarak, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza daha güzel bir şehir bırakmak adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tüm dünya çocuklarıyla el ele kutladığımız 23 Nisan Çocuk Bayramı, milletimizin çocuklara verdiği değerin en güzel yansımasıdır. Bizler, çocuklarımızı dünyadaki en kıymetli varlık olarak görüyor, onları el üstünde tutuyoruz. En büyük arzumuz, çocuklarımıza ve gençlerimize çok daha parlak yarınlar hazırlayabilmektir. Ülke olarak, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs salgını nedeniyle caddelerde, sokaklarda ve meydanlarda coşkuyla bir arada kutlayamadığımız bu bayramda en büyük dileğimiz ülkemizin sağlıklı yarınlara bir an önce kavuşmasıdır. Bunun için devletimiz, bakanlığımız ve sağlık çalışanlarımız milletimizin de ferasetiyle atılması gereken adımları ivedilikle atıyor. İnşallah bu dönemi de en kısa sürede geride bırakırken parklarımızda çocuklarımızın şen kahkahalarına, maç yapan gençlerin birlikle sevincine kavuşacağız. Tüm çocuklarımızın, tüm dünya çocuklarının bayramını gönülden tebrik ediyorum" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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