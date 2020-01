"Dinç, Sağlıklı ve Güzel Bir Hayat İçin Spor Yapalım"

06.01.2020 15:44 | Son Güncelleme: 06.01.2020 15:44

"YEŞİLYURT, SPORTİF HİZMETLERDE MARKA VE ÖRNEKTİR"

Yakınca Yaşam ve Spor Merkezinin nezih ve modern koşullara sahip mekânlarıyla tüm vatandaşlara hitap ettiğini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt'un sportif yatırımlarda marka ve örnek bir ilçe hüviyetine sahip olduğunu hatırlattı.

"7'DEN 70'E TÜM VATANDAŞLARIMIZIN FAYDALANABİLECEĞİ GÜZEL BİR TESİS"

Sağlıklı bir hayat için sportif aktivitelerin önemli bir yer kapladığına dikkat çeken Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yakınca mahallesinde hizmet veren Kadın Yaşam ve Spor Merkezinin yapılan yenileme hizmetlerinin ardından 7'den 70'e herkesin yararlanabileceği Yaşam ve Spor Merkezine dönüştürdüklerini söyledi.

"YAKINCA YAŞAM VE SPOR MERKEZİ, GELİŞEN YEŞİLYURT'UMUZA DEĞER KATMAKTADIR"

Yakınca Yaşam ve Spor Merkezinin iç ve dış tasarımının yanı sıra vatandaşlara sunulan hizmetlerle Yeşilyurt'un değişen yüzüne yakışan bir spor tesisi olduğunu vurgulayan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Yeşilyurt Belediyesi olarak her alanda olduğu gibi sportif hizmetlerde de halkımıza en iyisi ve en güzelini sunmak adına yatırımlarımıza aralıksız devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın güzel ve kaliteli alanlarda spor yapmasını önemsiyoruz ve bu anlamda kalıcı ve nitelikli hizmetler sunuyoruz. Tesislerimiz olmadan, altyapımız güçlenmeden sportif anlamda büyük başarılar elde etmemizin mümkün olmadığını biliyoruz. O yüzden altyapıya ve spor tesislerine öncelik tanıyoruz. Her alanda markalaşan güzel ilçemizin sportif yatırımlarda marka olabilmesi için kaliteli ve güzel alanlarımızın sayısını artırmaktayız.2015 yılından beri sadece kadınlara yönelik gerek sportif hizmetler gerekse de meslek edindirme kurslarımıza ev sahipliği yapan Kadın Yaşam ve Spor Merkezimizde bazı değişiklikler yaparak, her yaştan vatandaşımızın sosyal ve sportif hizmetlerden yararlanabileceği bir merkez yapısına ulaştırdık. Hizmet alanlarını genişlettiğimiz spor tesisimizde kadınlar ve erkekler için ayrı ayrı salonlar oluşturduk, yeni spor aletlerimizi yerleştirdik, kitap okuma bölümü oluşturduk. Oldukça nezih, kaliteli ve güzel alanlarımızda kadınlarımıza yönelik step, aerobik, plates, bölgesel zayıflama ve zumba,erkekler içinde taek-wando, karete, kıck-boks, fıtness ve bölgesel zayıflama gibi alanlarda eğitimler veriyoruz. Ayrıca çocuklarımıza yönelikte taek-wando ile kıck-boks kurslarımız devam etmektedir. Alanında uzman eğitmenlerin gözetiminde gerçekleşen sportif aktivitelere gösterilen yoğun ilgi hepimizi sevindirmektedir. Kick-Boks Erkek A Milli Takım Sporcularımızda burada turnuva ve milli maçlara hazırlanıyorlar. Milli sporcularımızın bu merkezi tercih etmeleri doğru bir yatırım yaptığımızı ortaya koymaktadır. Milli Takım sporcularımız ile buradaki imkânlardan yararlanan hemşerilerimizin sunulan hizmetlerden memnun kalması bizi ayrıca mutlu etmektedir.Burada açılan kurslarımıza kayıt yaptırmak isteyen hemşerilerimiz, Yakınca Yaşam ve Spor Merkezimize başvurabilir ya da 444 8 910 nolu Çağrı Merkezimiz üzerinden Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğümüzden bilgi alabilirler. Sağlıklı, dinç ve güzel bir hayat için sportif etkinliklerin önemi büyüktür. Tüm hemşerilerimizi de spor yapmaya davet ediyorum. Bu merkezimizin başarılı ve güzel hizmetlerin altına imza atmasında büyük gayretleri bulunan Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğümüze ve değerli çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum." diye konuştu.

Kaynak: Bültenler