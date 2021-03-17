Dinar'ın yüksek kesimlerine kar yağdı
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Dinar'ın yüksek kesimlerine kar yağdı

17.03.2021 15:17 | Son Güncelleme: 17.03.2021 15:21
Dinar'ın yüksek kesimlerine kar yağdı

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesindeki yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesindeki yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

İlçede gece başlayan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. 1500 rakımlı yükseklikteki Cerit Yaylasında kar kalınlığı yaklaşık 30 santimetreye ulaştı.

Dinar İlçe Özel İdare Müdürlüğüne bağlı ekipler de ulaşımın aksamaması için bölgedeki iki köy yolunda karla mücadele çalışması yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Yılmaz

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