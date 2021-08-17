Dinar'dan kısa kısa
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Dinar'dan kısa kısa

Dinar'dan kısa kısa
Anadolu Ajansı / Arif Yavuz - Haberler | Güncel

Dinar'da iki aracın çarpıştığı kazada otomobil, bir iş yerinin camından içeri girdi.

Dinar'da iki aracın çarpıştığı kazada otomobil, bir iş yerinin camından içeri girdi.

Salim Fidanoğlu idaresindeki 20 LC 032 plakalı otomobil, Dörtyol Mahallesi'nde Metin Esen'in kullandığı 03 FY 207 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobil, bir iş yerinin camından içeri girdi.

Kazada yaralanan olmazken araçlar ile iş yerinde hasar meydana geldi.

Dinar'a yeni ataması yapılan Mal Müdürü Serhan Oyan göreve başladı.

Oyan, Evciler ilçesinde Mal Müdürü iken Hazine ve Maliye Bakanlığınca Dinar ilçe Mal Müdürlüğüne ataması yapıldı.

16 yıllık memuriyet hayatı bulunan Oyan, yaptığı açıklamada, Dinar'da gece gündüz halka ve devlete hizmet vermeye devam edeceğini ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

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