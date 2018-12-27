Dinar'dan Kısa Kısa

Dinar Kaymakamı Selami Kapankaya, ilçede uygulanan Eğitimde Kalitenin Artırılması Projesi kapsamında Tatarlı beldesindeki okullarda incelemelerde bulundu.

Kapankaya'nın okul ziyaretlerine İlçe Milli Eğitim Müdürü Ufuk Taşbaş ve proje koordinatörleri eşlik etti.

Tatarlı beldesinde sırasıyla Cumhuriyet İlkokulu, Cumhuriyet Ortaokulu, İmam Hatip Ortaokulu ve Çok Programlı Lisesi'ndeki çalışmaları inceleyen Kapankaya, "Her zaman eğitim ve öğretime önem vereceklerini, öğrencilerin en iyi şekilde yetişmelerini sağlamak için çalışmalarımızı ona göre yürüteceğiz." ifadelerini kullandı.

Dinar'da voleybol turnuvası

Dinar'da Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından Dinar, Dazkırı, Başmakçı, Evciler, Kızılören ve Sandıklı'daki okul takımlarına yönelik düzenlediği futbol ve voleybol turnuvaları tamamlandı.

Dinar ilçe kapalı spor salonunda yapılan turnuvalar Yıldız Kızlar ve Genç Kızlar Voleybol müsabakalarından oluştu.

Dinar Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Doğan Çakır, Yıldız Kızlar Voleybol turnuvasını Dinar Sermaye Piyasası Kurulu Ortaokulu ile Dinar Fatih Ortaokulu takımları, Genç Kızlar Voleybol turnuvasını Dinar Mehmet Çavuş Anadolu Lisesi'nin kazandığını belirterek tebrik etti.

Kaynak: AA