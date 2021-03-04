'Dinamik denetim' için ekipler Yalova'da sahaya indi
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'Dinamik denetim' için ekipler Yalova'da sahaya indi

04.03.2021 14:37 | Son Güncelleme: 04.03.2021 14:55
'Dinamik denetim' için ekipler Yalova'da sahaya indi

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın yayımladığı 'Dinamik Denetim Süreci' genelgesinin ardından yurt genelinde gerçekleştirilen denetimler, birçok kurum personelinin katılımı ile Yalova'da başladı.

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın yayımladığı 'Dinamik Denetim Süreci' genelgesinin ardından yurt genelinde gerçekleştirilen denetimler, birçok kurum personelinin katılımı ile Yalova'da başladı.

İçişleri Bakanlığı'nın 'Dinamik Denetim Süreci' konulu genelgesiyle bugünden itibaren 260 bin personelin katılımıyla ülke genelinde yoğunlaştırılmış denetim faaliyeti başlatıldı. Tüm kamu kurum ve kuruluşları ile yerel yönetimler ve meslek odalarının da desteği ile denetimler gerçekleştirilecek.

GENELGENİN ARDINDAN İLK DENETİM YAPILDI

Bugün yayınlanan genelgenin ardından ilk defa Yalova'da oluşturulan denetim heyeti sahaya indi. Yalova Vali Yardımcısı Aziz Mercan, Vali Yardımcısı Ercan Çiçek, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Bakçepınar, kurum müdürleri ve amirlerinin katılımıyla Yalova şehir merkezinde ilk  koronavirüs 'Dinamik Denetim Süreci'  gerçekleştirdi.

Yalova 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı önündeki trafik kontrol noktasında ekipler tarafından durdurulan araç sürücüleri ile yoluculara; Vali yardımcıları sosyal mesafe, maske ve dezenfektan uyarısında bulundu. Heyet daha sonra şehir merkezindeki dükkan ve kafeleri denetledi. İşyeri sahiplerine; sosyal mesafe ve maske ile hijyen kuralları hatırlatıldı.   


'Dinamik denetim' için ekipler Yalova'da sahaya indi
'Dinamik denetim' için ekipler Yalova'da sahaya indi
'Dinamik denetim' için ekipler Yalova'da sahaya indi
'Dinamik denetim' için ekipler Yalova'da sahaya indi
'Dinamik denetim' için ekipler Yalova'da sahaya indi
'Dinamik denetim' için ekipler Yalova'da sahaya indi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Recep CAN

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