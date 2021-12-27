Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Öğretmenleri Gelişim Programı (DÖGEP) Aralık-Ocak 2021

İlçemiz Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenleri Gelişim Programı (DÖGEP) toplantısı 21. 12. 2021 tarihinde saat 15: 00'te online olarak yapıldı. İlçemizde görev yapmakta olan ilkokul, ortaokul ve lise Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenlerinin katıldığı toplantıya Aralık- Ocak ayı konusu olan "Hz. Muhammed (s. a. v. )'in Eğitim Anlayışı ve Eğitim Metotları" sunumunu Şehit Yıldırım Demir İmam Hatip Ortaokulu Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Yasin ATALAY başkanlığında yapıldı.

Toplantıdan Görüntüler;

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