Din Görevlilerine Eğitim

Samsun'un Havza ilçesinde din görevlilerine, Samsun Valiliği tarafından yürütülen Samsun Yerel Eşitlik Eylem Planı (SYEEP) kapsamında eğitim verildi.

Havza Müftüsü İlyas Akyazı, eğitim öncesi yaptığı konuşmada, İslam dinin kadına verdiği öneme işaret etti.

Akyazı, "Dinimizde kadınların ayrı bir yeri vardır. 'Cennet annelerin ayaklarının altındadır.' diye buyrulmuştur. Bu dinimizin kadına göstermiş olduğu değerin en büyük göstergesidir. Bu bağlamda kadına yönelik her türlü şiddetin önlenmesi bakımından bu eğitimleri önemsiyoruz." dedi.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından, katılımcılara, toplumsal cinsiyet eşitliği, kadına yönelik şiddet ve cezai tedbirler, erken yaşta evlilik ve eğitimin önemi ile çocuk hakları ve hak ihlalleri konusunda eğitim verildi.