Dimitri Medvedev kimdir? Dimitri Medvedev kaç yaşında? Dimitri Medvedev hayatı, biyografisi

15.01.2020 16:59 | Son Güncelleme: 15.01.2020 17:00

Dimitri Medvedev eşi, Svetlana Medvedeva olarak biliniyor. 2012 yılında Rusya Başbakanı olarak seçildi. Ekonomik durumu iyi olmayan bir ailede büyüyen Medvedeva, Saint Petersburg Devlet Üniversitesi'nde eğitim aldı. İşte, Dimitri Medvedev hakkında ayrıntılı bilgi...

DİMİTRİ MEDVEDEV KİMDİR?

Medvedev, 1965 yılında fizik profesörü bir baba ile Rus edebiyatı profesörü bir annenin çocuğu olarak Leningrad'da dünyaya geldi. Saint Petersburg Devlet Üniversitesi'nde hukuk eğitimi aldı. 1991-1996 arasında Saint Petersburg Belediyesi'nin yabancı şirketlerle ticari ve gayrimenkul ilişkilerinin yönetimiyle uğraştı. Bu dönemde Vladimir Putin'in en yakın çalışma arkadaşıydı. Gazprom'daki başarısından sonra 2005 yılında Vladimir Putin tarafından 1. başbakan yardımcılığına atandı.

10 Aralık 2007 tarihinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in iki dönem devlet başkanlığı yapmasından hemen sonra Vladimir Putin liderliğindeki Birleşik Rusya tarafından Rusya Devlet Başkanı adayı olarak gösterildi. 2 Mart 2008 tarihinde %70 oy ile Rusya Devlet Başkanı olarak seçildi. 7 Mayıs 2012 tarihinde yeniden Rusya Devlet Başkanı seçilen Vladimir Putin tarafından 8 Mayıs 2012 tarihinde Rusya Başbakanı olarak atandı.

Medvedev, eşi ile 14 yaşlarında okuduğu okulda tanışarak 1993 yılında evlendi. Bu evlilikten Ilya Dmitrevich Medvedev adında bir oğlu bulunuyor.