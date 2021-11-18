Dımbıl çorbası tarifi nasıl yapılır? Masterchef yemekleri! Sakarya dımbıl çorbası nasıl yapılır, malzemeleri nedir?

SAKARYA (Haberler.com) - Dımbıl çorbası tarifi nasıl yapılır? Sakarya dımbıl çorbası nasıl yapılır, malzemeleri nedir? sorularının yanıtı merak ediliyor. Evlerde düdük makarna yapıldığı zaman makarna olarak sarılamayan hamurlar değerlendirilme amacıyla yapılan bir çorba olan dımbıl çorbasının kıvamı biraz katı tutulur. Ancak bu çorbayı yapmak için özel bir hamur hazırlanmaz. Kalan hamurlar kopartılarak unlu bir tepsinin içine atılarak bekletilir. İşte 18 Kasım Masterchef 2021 dımbıl çorba tarifi, gerekli malzemeler, püf noktası… Sakarya dımbıl çorbası nasıl yapılır, malzemeleri nedir?

DIMBIL ÇORBASI MALZEMELERİ

1 küçük kase un

1 tatlı kaşığı tuz

6 bardak su

1 tatlı kaşığı sıvı yağ

1 adet orta boy soğan

2 tatlı kaşığı kırmızıbiber

DIMBIL ÇORBASI NASIL YAPILIR?

Öncelikle tencerede 6 bardak su kaynatılır. Parçalar karıştırılarak suyun içine atılır. Bu sırada 1 tatlı kaşığı tuz atılarak kaynamaya bırakılır.

Diğer taraftan bir tavanın içine 2 kaşık sıvı yağ konur. İçine 1 orta boy ince doğranmış soğanlar atılır. Hafif pembeleşene kadar kavrulur. İçine 2 tatlı kaşığı toz kırmızıbiber konarak kızdırılır.

Hazırlanan sos kaynamakta olan çorbanın içine dökülür. Bir taşım daha kaynadıktan sonra ocaktan indirilir.

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