"Dilsiz" film seyircisi ile buluşuyor
Dilsiz Film, 7. Boğaziçi Film Festivali kapsamında; "En İyi Uluslararası Uzun Metraj Film", "En İyi Yönetmen", "En İyi Kadın Oyuncu", "En İyi Erkek Oyuncu" ve "Jüri Özel Ödülleri" olmak üzere 5 ödül için yarışıyor.
24.10.2019 08:32
Uluslararası festivallerde dünya prömiyerlerini yapan, Rasathane Film' in yapımını, Murat Pay'ın yönetmenliğini üstlendiği "Dilsiz" filmi, usta hattat ile genç bir ressamın yollarının kesişmesini konu alıyor. Filmin oyuncu kadrosunda; Ozan Çelik, Mim Kemal Öke, Vildan Atasever, Emin Gürsoy yer alıyor.
Kaynak: Bültenler