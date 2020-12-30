Dilşad Şimşek kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Dilşad Şimşek hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler!

EDHO dizisiyle gündeme gelen Dilşad Şimşek'in hayatı ve biyografisi merak ediliyor. Peki Dilşad Şimşek kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne, rol aldığı diziler ve filmler neler? Dilşad Şimşek hayatı ve biyografisi hakkında bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Magazin gündemine gelen Dilşad Şimşek merak ediliyor. Peki Dilşad Şimşek kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Dilşad Şimşek hangi dizilerde ve filmlerde rol aldı?

DİLŞAD ŞİMŞEK KİMDİR?

Dilşad Şimşek, (25 Kasım 1980; Norveç) Türk dizi ve sinema oyuncusu.

Dilşad Şimşek doğum tarihi : 25 Kasım 1980

Dilşad Şimşek kaç yaşında : 40 yaşında

Dilşad Şimşek nereli : Norveç doğumlu

Dilşad Şimşek mesleği ne : Dizi ve sinema oyuncusu

Dilşad Şimşek burcu ne : Yay

25.Kasım 1980 yılında Norveç'te doğdu. Burada 13 yıl kaldıktan sonra İzmir'de de 14 yıl boyunca yaşadı ve İstanbul`a geldi. "London School of Public Relations" mezunudur. Türkiye'ye geldiği ilk yıllarda reklamcı olarak McCann Erickson'da çalıştı. 1.5 yıl kadar BKM Prot ekibinde bulundu. Daha sonrasında 2 yıl daha devam eden oyunculuk eğitiminin ardından TV'de çalışmaya başladı. 12 Kasım 2011'de BVS Yapım'ın kurucusu ve yönetmeni Bedran Güzel ile evlendi. Bu evlilik 2017'de sonlandı. İki kız kardeşi vardır.

İlk olarak "Çok Güzel Hareketler Bunlar" programında kısa bir dönem yer aldı. Daha sonra ilk TV dizisi olan "Gün Akşam Oldu" Filiz Akın ve Halil Ergül`ün küçük kızı "Türkan" karakterini canlandırdı. Sonraki sezonda "Esir Şehrin Gözyaşları" dizisinde "Komiser Elif" karakteri rolünde yer aldı. 2013-2014 döneminde ise "Esra" karakteri ile "Sana Bir Sır Vereceğim" adlı dizide rol aldı ve bunun yanı sıra birçok reklam filmlerinde de yer aldı.

DİLŞAD ŞİMŞEK ROL ALDIĞI YAPIMLAR NELERDİR?

2011 : Gün Akşam Oldu : Türkan : Başrol, Kanal: Show TV

2012 : Esir Şehrin Gözyaşları : Komiser Elif : Yan Rol, Kanal: FOX

2013-2014 : Sana Bir Sır Vereceğim : Esra : Yan Rol, Kanal: FOX

2014-2016 : Kertenkele : Melis Şanlı/ Bıçkın Adnan : Yan Rol Kanal: Atv

2017 : Mutluluk Zamanı : Sinema filmi

2018 : Öldür Beni Sevgilim : Sinema filmi

2019- : Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz : Ebru : Yan Rol, Atv