Dilruba ne demek? Dilruba isminin anlamı nedir? TDK'ya göre Dilruba nedir, ne anlama geliyor?

Dilruba nedir? Dilruba ne demek? Dilruba ne anlama geliyor? Aziz dizisinde Dilruba karakterinin yer almasının ardından Dilruba isminin anlamı merak edilmişti. İşte bilgiler...

DİLRUBA NE DEMEK?

Dilruba "Gönülçelen, kendine bağlayan" anlamlarına gelmektedir. Dilruba Farsça kökenli bir isimdir. Dilruba'nın bir diğer anlamı ise tahminen 2 asırlık bir makam demektir. Dilruba ismi, Aziz dizisinde yer alan Dilruba karakteri ile gündeme gelmiştir.

DİLRUBA İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Dilruba isminin anlamı "Gönül kapan, Gönül alan" vb. manalara gelmektedir. Dilruba ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir.

TDK'YA GÖRE DİLRUBA NEDİR?

Türk Dil Kurumu sözlüğünde Dilruba yer almamaktadır.

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