Dilruba ne demek? Dilruba isminin anlamı nedir? TDK'ya göre Dilruba nedir, ne anlama geliyor?
Anlamı merak edilen isimlerin başında Dilruba geliyor. Peki, Dilruba ne demek? Dilruba isminin anlamı nedir? TDK'ya göre Dilruba nedir, ne anlama geliyor? İşte Dilruba'nın anlamı...
Dilruba nedir? Dilruba ne demek? Dilruba ne anlama geliyor? Aziz dizisinde Dilruba karakterinin yer almasının ardından Dilruba isminin anlamı merak edilmişti. İşte bilgiler...
Dilruba "Gönülçelen, kendine bağlayan" anlamlarına gelmektedir. Dilruba Farsça kökenli bir isimdir. Dilruba'nın bir diğer anlamı ise tahminen 2 asırlık bir makam demektir. Dilruba ismi, Aziz dizisinde yer alan Dilruba karakteri ile gündeme gelmiştir.
Dilruba isminin anlamı "Gönül kapan, Gönül alan" vb. manalara gelmektedir. Dilruba ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir.
Türk Dil Kurumu sözlüğünde Dilruba yer almamaktadır.
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