Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, bu kez de kolları sıvayıp fırının başına geçti

Koltuğuna oturur oturmaz makam aracını satıp öğrencilere kırtasiye malzemesi alan, uzaktan eğitim gören çocuklara tablet dağıtan Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, yine gönülleri fethetti. Sosyal medya hesabından bir video yayınlayan Şayir, önlüğünü giyip fırının başına geçerek pide yaptı. Son derece maharetli olduğu gözlenen Başkan Şayir'i pide almaya gelen vatandaşlar tanıyamadı.

Göreve geldiği günden beri yaptığı hizmetlerle ilçe dışında da adını duyuran Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, son Twitter paylaşımı ile yeniden gündeme geldi.

"ÖNLÜĞÜMÜZÜ GİYDİK, PİDELERİ YAPTIK"

Sosyal medya hesabından bir video yayınlayan Belediye Başkanı, fırının başına geçip pide pişirdiği anları takipçileri ile paylaştı. Videosunu "Önlüğümüzü giydik, pideleri yaptık" ifadeleriyle paylaşan Şayir, başka bir mevkidaşına tatlı bir gönderme yapmayı da ihmal etmedi. Belediye Başkanı, mesajının sonunda baba mesleği fırıncılık olan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık'ı etiketleyerek "Ne dersin olmuş muş başkanım?" yazdı. Bu paylaşım sosyal medya kullanıcıları tarafından da beğeniyle karşılandı.

İCRAATLARIYLA TAKDİR TOPLUYOR

Hamza Şayir, 31 Mart 2019'daki yerel seçimlerde belediye başkanlığı koltuğuna oturmuş ve göreve gelir gelmez makam aracını satarak elde edilen gelirle ilçedeki ihtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye malzemesi alıp dağıtmıştı. Şayir daha sonra da uzaktan eğitime katılamayan öğrenciler için kolları sıvayıp 8 bin ortaokul, lise ve üniversite öğrencisine ulaştırmıştı. Belediye Başkanı Ramazan ayında da ayrım gözetmeksizin ilçedeki bütün hanelere kumanya dağıtımına bizzat katılmıştı.