Diletta Leotta kimdir? Diletta Leotta kaç yaşında, ne iş yapmaktadır? Can Yaman ve Diletta Leotta!

Can Yaman ile aşk yaşadığı haberleri ile merak konusu olan Diletta Leotta kimdir? Diletta Leotta kaç yaşında, ne iş yapmaktadır?

Başarılı işlere imza atan, gerek özel hayatı gerekse iş hayatına konuşulan isim Diletta Leotta kimdir? Diletta Leotta kaç yaşında, ne iş yapmaktadır? Can Yaman ve Diletta Leotta!

DILETTA LEOTTA KİMDİR?

İtalya Sky Sports kanalında sunuculuk yapan Diletta Leotta 1992 doğumlu başarılı isim, güzelliği ve başarılı işleri ile dikkat çekiyor. Leotta, 2018-2019 sezonundan bu yana DAZN için Serie A yayınlarını sunuyor. Daha önce, Sky Sport'ta Gianluca Di Marzio ve Luca Marchegiani ile Serie B oyunları sunmuştu. Günün birinde Messi, Sergio Ramos, Salah, Kane, Neymar, David Beckham, Alan Shearer ve Sir Alex Ferguson ile röportaj yapmak istiyorum." dedi.

DILETTA LEOTTA VE CAN YAMAN

Boksör sevgilisi Daniele Scardina ile ayrıldıktan sonra Türk oyuncu Can Yaman ile adı aşk dedikodularına karıştı. Diletta Leotta ve Can Yaman'ın birlikte çekilmiş fotoğraflarının çıkması, birlikteler iddiasını güçlendirdi. Konu ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.