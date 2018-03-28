Dilekçe ile İnsan Haklarını İnceleme Karma Komisyonu Toplandı

Dilekçe ile İnsan Haklarını İnceleme Karma Komisyonu, 2017 yılı Kamu Denetçiliği Kurumu yıllık raporu hakkındaki Alt Komisyon raporunu, benimsedi.

Karma Komisyon, 2017 yılı Kamu Denetçiliği Kurumu yıllık raporunu görüşmek üzere toplandı. Dilekçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Belma Satır, AK Parti Zonguldak Milletvekili Özcan Ulupınar'ın başkanlığındaki Alt Komisyo'nun raporu hazırlayıp, incelenmek üzere kendilerine sunduklarını belirtti.

Alt Komisyon Başkanı Ulupınar, 7 kurum ve kuruluş temsilcilerini dinlediklerini, kamu denetçileriyle bir araya geldiklerini ve bir değerlendirme yaptıklarını ifade etti.

Kamu kurum ve kuruluşların bundan sonraki toplantılarda en üst düzeydeki ilgilileri tarafından temsil edilmesi gerektiğini vurgulayan Ulupınar, "Kurum temsilcilerine, bize süratli bir şekilde dönüş yapılması ve vatandaşlarımızın sorunlarına ivedili bir şekilde çözüm üretmeleri gerektiğini söyledik. Kamu Denetçiliği Kurumu'nun tanınması ve önemsenmesi noktasında bu çalışmanın verimli olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

"Hak ihlalleri fazla, başvurular az"

Komisyon tarafından 2017 yılı Kamu Denetçiliği Kurumu yıllık raporu hakkındaki alt komisyon raporu benimsenerek, görüşmelere açıldı.

CHP Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan, rapor üzerine yaptığı konuşmada, Türkiye'de insan hakları ihlalinin yoğun bir şekilde yaşandığını ancak başvuru sayısının ise çok az olduğunu belirtti.

En çok kamu personeli başvurularının bulunduğunu, insan, çocuk, kadın ve engelli hakları ile ilgili başvuruların düşük olduğunu anlatan Sarıhan, başvuruların artması noktasında yeni yol ve yöntemlerin üretilmesi için çalışmalar yapılması gerektiğini bildirdi.

"Cezaevlerinin durumu ile ilgili çalıştay yapılacak"

Kamu Denetçisi Yahya Akman ise yeni bir kurum olduklarını, kurumun az tanınması nedeniyle başvuruların az olduğunu kaydetti.

Kamu kurum ve kuruluşların işin ciddiyetini fark etmesi adına TBMM'nin sağladığı katkıları önemsediklerine değinen Akman, kendilerini TBMM'nin manevi ağırlığı altında çalışan bir kurum olarak gördüklerini ifade etti.

Cezaevlerinde insan sayısının fazla olduğu yönünde çok sayıda şikayet aldıklarını anlatan Akman, "Yakın bir zamanda cezaevlerinin durumu ile ilgili bir çalıştay yapmayı düşünüyoruz. Bu çalıştay ile ilgili bir sonuç raporumuz olacak, bunu da TBMM'ye sunacağız." dedi.

Akman, zayıf olan kişiyi güçlü konumdaki devlete karşı koruma gibi bir görevlerinin olduğunu, bu açıdan milletvekillerinin desteğini önemsediklerini belirtti.

İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti Elazığ Milletvekili Ömer Serdar ise hak ihlalleriyle ilgili insan hakları ve dilekçe komisyonları ile Kamu Denetçiliği Kurumu arasında bir eşgüdüm çalışması yapılması gerektiğini anlattı.

Serdar, kendi komisyonlarına gelen dilekçeleri Kamu Denetçiliği Kurumu'na havale ettiklerini kaydetti.

Karma Komisyon tarafından 2017 yılı Kamu Denetçiliği Kurumu yıllık raporu hakkındaki Alt Komisyon raporu kabul edildi.

Belma Satır, raporun ilk fırsatta Genel Kurula gelmesini sağlayacaklarını belirterek, tüm üyelerden destek istedi. Toplantı, başka görüşülecek madde olmadığı için tamamlandı.