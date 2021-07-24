Dilek Yarımadası'nı Kurban Bayramı'nda 110 bin kişi ziyaret etti

Aydın'ın koyları ve doğasıyla ünlü Kuşadası ilçesindeki Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'nı Kurban Bayramı'nda 110 bin kişi gezdi.

Aydın'ın koyları ve doğasıyla ünlü Kuşadası ilçesindeki Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'nı Kurban Bayramı'nda 110 bin kişi gezdi.

Denizi ve doğasıyla "Mavi ile yeşilin birleştiği yer." olarak bilinen Dilek Yarımadası, her yıl çok sayıda yerli ve yabancı misafiri ağırlıyor.

Kuşadası, Söke ve Didim ilçelerine kadar uzanan 27 bin 598 hektarlık milli park, doğa ve deniz turizmine imkan sağlıyor.

Ziyaretçilerden bazıları İçmeler, Aydınlık, Karasu ve Kavaklı koylarında denizin keyfini çıkarırken, bazıları da yürüyüş parkurlarında spor yapıyor.

Endemik bitki türleri ve nesli tükenmekte olan hayvanların da bulunduğu milli park, foto safari yapmak isteyenlerin tercihleri arasında yer alıyor.

Geçen yıldan itibaren Kovid-19 salgını gölgesinde ziyaretçilerini ağırlayan Dilek Yarımadası, normalleşme sürecinin ardından hareketli günler yaşıyor.

4 günde 22 bin araç giriş yaptı

Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı Müdürü Koray Aşık, AA muhabirine, özellikle Kurban Bayramı sürecini çok yoğun geçirdiklerini anlattı.

Ziyaretçileri salgın tedbirlerine uyarak içeri aldıklarını belirten Aşık, şunları kaydetti:

"Tüm milli park alanlarımıza 4 günlük bayram boyunca 22 bin araç ve 110 bin ziyaretçi giriş yapmıştır. Bu süreçte olumsuz bir olay yaşanmamıştır. Ziyaretçilerimizin milli parkımızdan maksimum faydalanmaları için giriş çıkış saatlerinde aktif olarak değişiklikler yaparak, esnek bir ziyaretçi yönetimi gerçekleştirdik. Tüm milli park personelinin izinleri durdurularak, mesai mefhumu dikkate alınmadan ziyaretçilerimize hizmet verdik."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun