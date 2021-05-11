DİLEK YARIMADASI MİLLİ PARKI, YENİ NORMALLEŞMEYE HAZIRLANIYOR
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DİLEK YARIMADASI MİLLİ PARKI, YENİ NORMALLEŞMEYE HAZIRLANIYOR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AYDIN'ın Kuşadası ilçesindeki Büyük Menderes Deltası Dilek Yarımadası Milli Parkı, turizm sezonuna hazırlanıyor.

AYDIN'ın Kuşadası ilçesindeki Büyük Menderes Deltası Dilek Yarımadası Milli Parkı, turizm sezonuna hazırlanıyor. Milli Park, Ramazan Bayramı sonrası açılması düşünülen sezon için koronavirüs önlemleri kapsamında son hazırlıklarını yapıyor.

Kuşadası'nda sahip olduğu eşsiz doğal güzelliğiyle her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turisti ağırlayan Dilek Yarımadası Milli Parkı, Ramazan Bayramı sonrasında atılması planlanan yeni normalleşme sürecine hazırlanıyor. 17 kilometrelik sahil şeridine sahip olan ve içinde 804 çeşit bitki türü ile 38 memeli, 45 sürüngen ve 260 kuş türüne ev sahipliği yapan tabiat harikası parkta, Doğa Koruma ve Milli Parklar 4'üncü Bölge Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen bakım ve onarım çalışmaları son aşamaya geldi. Ortak kullanım alanlarını dezenfekte eden ekipler, yemek masaları ile şezlongları sosyal mesafe kuralına göre düzenledi. Parkın çeşitli noktalarındaki ziyaretçilerin pandemide uyması gereken kuralların yazılı olduğu uyarı levhaları da yenilendi. Geçen yıl 2 milyon kişinin ziyaret ettiği Dilek Yarımadası Milli Parkı, koronavirüs salgınına karşı Türkiye genelinde uygulanan tam kapanma nedeniyle 29 Nisan'da ziyaretçi kabulüne kapatılmıştı.

'MİSAFİRLERİMİZİ ÇOK ÖZLEDİK'

Büyük Menderes Deltası Dilek Yarımadası Milli Parkı Müdürü Koray Aşık, "Ramazan Bayramı sonrasında başlamasını beklediğimiz yeni normalleşme sürecinde, Milli Park'a gelen herkesin güvenli ve hijyenik bir ortamda zaman geçirmesini sağlamak için çalışıyoruz. Misafirlerimizi şimdiden çok özledik. Onları yeniden ağırlamak için gün sayıyoruz" diye konuştu.

DİLEK YARIMADASI MİLLİ PARKI, YENİ NORMALLEŞMEYE HAZIRLANIYOR
DİLEK YARIMADASI MİLLİ PARKI, YENİ NORMALLEŞMEYE HAZIRLANIYOR
DİLEK YARIMADASI MİLLİ PARKI, YENİ NORMALLEŞMEYE HAZIRLANIYOR
DİLEK YARIMADASI MİLLİ PARKI, YENİ NORMALLEŞMEYE HAZIRLANIYOR
DİLEK YARIMADASI MİLLİ PARKI, YENİ NORMALLEŞMEYE HAZIRLANIYOR
DİLEK YARIMADASI MİLLİ PARKI, YENİ NORMALLEŞMEYE HAZIRLANIYOR
DİLEK YARIMADASI MİLLİ PARKI, YENİ NORMALLEŞMEYE HAZIRLANIYOR
DİLEK YARIMADASI MİLLİ PARKI, YENİ NORMALLEŞMEYE HAZIRLANIYOR
DİLEK YARIMADASI MİLLİ PARKI, YENİ NORMALLEŞMEYE HAZIRLANIYOR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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