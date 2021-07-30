DİLEK YARIMADASI MİLLİ PARKI'NDA GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI
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DİLEK YARIMADASI MİLLİ PARKI'NDA GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde orman yangınlarına karşı tedbir amaçlı kapılarını ziyaretçilere kapatan Dilek Yarımadası Milli Parkı'nda güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkarıldı.

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde orman yangınlarına karşı tedbir amaçlı kapılarını ziyaretçilere kapatan Dilek Yarımadası Milli Parkı'nda güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkarıldı. Personel sayısı yüzde 50 oranında artırılan Milli Park'ta, Jandarma ekipleri kaçak girişleri engellemek için kontrol noktaları oluştururken, Kuşadası Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı botlar da denizden koyları taramaya başladı.

Kuşadası'nda mavi ve yeşilin her tonunun bir arada görülebildiği Dilek Yarımadası Milli Parkı, Türkiye'nin birçok ilinde çıkan orman yangınları nedeniyle Aydın Valiliği tarafından dün ziyaretçi girişine kapatıldı. Kararın ardından Milli Park'taki güvenlik önlemleri sıkılaştırıldı. Normal günlerde Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne (DKMP) bağlı 60 personelin görev yaptığı parkta bu sayı 90'a çıkarıldı. Milli Park'ın ulaşılması zor yerlerine 156 foto kapan kuruldu.

ZİYARETÇİLER GERİ ÇEVRİLDİ

Toplam 27 bin 600 hektarlık alanı kaplayan Dilek Yarımadası Milli Park'ında 12 araç da 24 saat gezerek olası bir yangın başlangıcına karşı devriye görevi yapmaya başladı. Kaçak girişleri önlemek için Milli Park'ın farklı yerlerinde kontrol noktaları oluşturuldu. Milli Park'a gelen ziyaretçiler, giriş kapısında Jandarma ekipleri tarafından uyarılarak geri çevrildi. Kuşadası Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı botlar ise İçmeler, Aydınlık, Kavaklıburun ve Karasu koyları kıyılarını denizden denetlemeyi sürdürüyor. 804 çeşit bitki türünün bulunduğu Büyük Menderes Deltası Dilek Yarımadası Milli Parkı'nda 3 arazöz, itfaiyeye ait 1 yangın söndürme aracı ile Aydın Büyükşehir Belediyesi su tankeri hazırda bekletiliyor.

'DOĞRU BİR KARAR OLDU"

Kuşadası'na tatil için İstanbul'dan geldiğini belirten Bekir Kara, 'Biz 1 haftadır Milli Park'a geliyoruz. Buranın güzelliğinin tadını çıkarttık. Yangınlara karşı önlem amacıyla ziyaretçi girişine kapatılması çok doğru ve mantıklı bir karar oldu" dedi.

Dilek Yarımadası Milli Parkı'nın her türlü doğal afetten korunması gerektiğini ifade eden Mutlu Öke ise 'Son günlerde Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde çıkan yangınlar bizleri çok üzdü. Aynı şeyin Milli Park'ın da başına gelmemesi için yetkililerin elinden geleni yapması bizleri çok mutlu etti" diye konuştu.

DİLEK YARIMADASI MİLLİ PARKI'NDA GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI
DİLEK YARIMADASI MİLLİ PARKI'NDA GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI
DİLEK YARIMADASI MİLLİ PARKI'NDA GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI
DİLEK YARIMADASI MİLLİ PARKI'NDA GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI
DİLEK YARIMADASI MİLLİ PARKI'NDA GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI
DİLEK YARIMADASI MİLLİ PARKI'NDA GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI
DİLEK YARIMADASI MİLLİ PARKI'NDA GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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