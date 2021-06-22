Dilek Mahallesine ay yıldızlı tak
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Dilek Mahallesine ay yıldızlı tak

Dilek Mahallesine ay yıldızlı tak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Saruhanlı Belediyesi tarafından ilçeye bağlı Dilek mahallesinin girişine ay yıldız tak inşa edildi.

Saruhanlı Belediyesi tarafından ilçeye bağlı Dilek mahallesinin girişine ay yıldız tak inşa edildi.

Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, ilçede Şatırlar Mahallesinden sonra Dilek Mahallesinin girişini de ay yıldız tak inşa ettiklerini bildirdi.

Dilek Mahallesindeki vatandaşların uzun süredir kendilerinden talep ettiği ay yıldızlı giriş takını inşa ederek, vatandaşların hayalini gerçekleştirdiklerini ifade ederek, hayırlı olmasını diledi.

Dilek Mahallesi Muhtarı Günnür Göztepe de mahallesine kazandırdığı hizmetlerden dolayı Başkan Bilgin'e teşekkür etti. - MANİSA

Dilek Mahallesine ay yıldızlı tak
Dilek Mahallesine ay yıldızlı tak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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