Dilek Hanif kimdir? Dilek Hanif kaç yaşında, nereli? Dilek Hanif biyografisi!

Küçük bir atölyede çalışan, modern kadını hedefleyen hazır giyim koleksiyonları tasarladı. Koleksiyonları zamanla Türkiye'nin birçok seçkin mağazasında sunuldu. Peki, Dilek Hanif kimdir? Dilek Hanif kaç yaşında, nereli? Dilek Hanif mesleği nedir? Dilek Hanif hayatı ve biyografisi nedir?

Küçük bir atölyede çalışan, modern kadını hedefleyen hazır giyim koleksiyonları tasarladı. Koleksiyonları zamanla Türkiye'nin birçok seçkin mağazasında sunuldu. Peki, Dilek Hanif kimdir? Dilek Hanif kaç yaşında, nereli? Dilek Hanif mesleği nedir? Dilek Hanif hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

DİLEK HANİF KİMDİR?

Dilek Hanif, 8 Nisan 1962 tarihinde İstanbul'da doğdu. Mimar Sinan Üniversitesi'nde kara kalem, desen çalışması, kumaş boyama gibi dersler aldı. 1990 yılında "Dilek Hanif Line" isimli kendi markasını kurdu. Küçük bir atölyede çalışan, modern kadını hedefleyen hazır giyim koleksiyonları tasarladı. Koleksiyonları zamanla Türkiye'nin birçok seçkin mağazasında sunuldu.

Zamanla sanatçıların, kişilerin özel siparişleri tüm zamanını almaya başladı. Kendisi de kişiye özel,"couture" kıyafetler tasarlamayı daha ilginç ve kendine yakın bulunca, 1997'de Teşvikiye'deki şu anki couture atölyesini ve showroom'u açtı. 1998'den itibaren de hazır giyim koleksiyonunu tamamen bırakıp, couture çalışmalarına yoğunlaştı.

İlk couture defilesini 8 Nisan 2002'de Aya İrini'de gerçekleştirdi.

İkinci büyük defilesini ise 20 0cak 2004 tarihinde Paris Haute Couture moda haftasında yaptı. Dilek Hanif, Paris Haute Couture moda haftası dahilinde "couture" koleksiyonunu sunan ilk Türk tasarımcısıdır.

Dilhan ve Hande isminde iki kızı vardır.